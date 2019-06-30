Провокация и осознанная попытка вызвать скандал – так называют эксперты инцидент на форуме Таврида. Собравшейся в Крыму молодежи неожиданно показали лесбийский спектакль. Инициаторам этого действа, а также их защитникам нелегко будет выпутаться из ситуации.

Провокация и осознанная попытка вызвать скандал – такназывают эксперты инцидент на форуме "Таврида". Собравшейся в Крымумолодежи неожиданно показали "лесбийский спектакль". Инициаторамэтого действа, а также их защитникам нелегко будет выпутаться из ситуации.В числе руководителей представившей спектакль студии "Территория"значатся режиссер Кирилл Серебренников и актриса Чулпан Хаматова. Направление"экспериментальных" постановок Серебренникова и его учеников всемдавно понятно."Конечно, это провокация в попытке вызвать скандал. Темболее, что перед скандальной сценой ведущий подчеркнул, что подобная пропагандазапрещена. Многие сейчас будут справедливо негодовать, некоторые депутаты дажезаявления напишут с просьбой проверить произошедшее на нарушение закона",– заявил эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян.Понятно, что на постановку и ее режиссера обрушится критикаи будут предприняты какие-то меры. И тут интересно, как будет реагироватьЗапад. "А вот тут начнут появлятьсяинтересные подробности. Любая попытка наката на тех, кто будет критиковать этотспектакль, автоматически предполагает признание российской юрисдикции Крыма.Ведь апеллировать "господа из Парижа" будут к Путину и российскимвластям, а не к Зеленскому", – отмечает эксперт.Интересна и реакция Украины. По идее, всех участниковспектакля должны внести в черный список сайта "Миротворец". "Ведьвъехали актеры на территорию полуострова по российским законам. То есть,получается, что защищать их будет многим либеральным спикерам не комильфо. Сдругой стороны, и безучастными им оставаться нельзя в случае прессинга наактеров и режиссера", – сказал Манукян "Дням.Ру".Эксперт предлагает запастись попкорном и понаблюдать за тем,как будет развиваться ситуация. Ведь инициаторы провокации сами себя загнали вловушку – да и Киев туда попал вместе с ними. Получилась многослойная интрига,заключил эксперт.Днем ранее Сеть вскипела от возмущения при виде роликов ифото со спектакля, который поставил выпускник творческой лаборатории GogolSchool Кирилла Серебренникова, актер "Гоголь-центра" Илья Ромашко. Участницыспектакля сначала целовались друг с другом, затем спустились в "зал"и вылили на себя по ведру воды каждая, продемонстрировав зрителям "эффектмокрых маек".Все это происходило на форуме молодых деятелей культуры иискусств "Таврида" в Крыму. Многие политики уже выступили свозмущенными заявлениями и требованиями прокурорской проверки подобнойпровокации.