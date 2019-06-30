Провокация и осознанная попытка вызвать скандал – так
называют эксперты инцидент на форуме Таврида. Собравшейся в Крыму
молодежи неожиданно показали лесбийский спектакль. Инициаторам
этого действа, а также их защитникам нелегко будет выпутаться из ситуации.
Провокация и осознанная попытка вызвать скандал – так
называют эксперты инцидент на форуме "Таврида". Собравшейся в Крыму
молодежи неожиданно показали "лесбийский спектакль". Инициаторам
этого действа, а также их защитникам нелегко будет выпутаться из ситуации.
В числе руководителей представившей спектакль студии "Территория"
значатся режиссер Кирилл Серебренников и актриса Чулпан Хаматова. Направление
"экспериментальных" постановок Серебренникова и его учеников всем
давно понятно.
"Конечно, это провокация в попытке вызвать скандал. Тем
более, что перед скандальной сценой ведущий подчеркнул, что подобная пропаганда
запрещена. Многие сейчас будут справедливо негодовать, некоторые депутаты даже
заявления напишут с просьбой проверить произошедшее на нарушение закона",
– заявил эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян.
Понятно, что на постановку и ее режиссера обрушится критика
и будут предприняты какие-то меры. И тут интересно, как будет реагировать
Запад. "А вот тут начнут появляться
интересные подробности. Любая попытка наката на тех, кто будет критиковать этот
спектакль, автоматически предполагает признание российской юрисдикции Крыма.
Ведь апеллировать "господа из Парижа" будут к Путину и российским
властям, а не к Зеленскому", – отмечает эксперт.
Интересна и реакция Украины. По идее, всех участников
спектакля должны внести в черный список сайта "Миротворец". "Ведь
въехали актеры на территорию полуострова по российским законам. То есть,
получается, что защищать их будет многим либеральным спикерам не комильфо. С
другой стороны, и безучастными им оставаться нельзя в случае прессинга на
актеров и режиссера", – сказал Манукян "Дням.Ру".
Эксперт предлагает запастись попкорном и понаблюдать за тем,
как будет развиваться ситуация. Ведь инициаторы провокации сами себя загнали в
ловушку – да и Киев туда попал вместе с ними. Получилась многослойная интрига,
заключил эксперт.
Днем ранее Сеть вскипела от возмущения при виде роликов и
фото со спектакля, который поставил выпускник творческой лаборатории Gogol
School Кирилла Серебренникова, актер "Гоголь-центра" Илья Ромашко. Участницы
спектакля сначала целовались друг с другом, затем спустились в "зал"
и вылили на себя по ведру воды каждая, продемонстрировав зрителям "эффект
мокрых маек".
Все это происходило на форуме молодых деятелей культуры и
искусств "Таврида" в Крыму. Многие политики уже выступили с
возмущенными заявлениями и требованиями прокурорской проверки подобной
провокации.