Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что iPhone предпочитает смартфоны от Samsung.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, что iPhone предпочитает смартфоны от Samsung. "Лишнего туда вносить не надо, в память телефона. Говорить лишнего не нужно", — отметил он в интервью Наиле Аскер-заде."Лучше — встретились, поговорили", — ответил он на фразу ведущей, что для конфиденциальных разговоров есть спецсвязь.Рассказал Чемезов и о своих литературных предпочтениях: "Я люблю исторические книги, документальные. Вот сейчас читаю Карамзина "История государства российского", период татаро-монгольского ига. Недавно прочитал книгу о Сталине, о его ближайшем окружении", — сообщил глава "Ростеха".Эти фрагменты интервью не вошли в программу "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", которая выйдет на телеканале "Россия 1" в 00:30, и эксклюзивно публикуются на сайте.