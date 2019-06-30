Певец Сергей Лазарев выложил в своем Instagram горячие снимки, продемонстрировав великолепную физическую формы. Фанаты пришли в восторг.

Певец Сергей Лазарев выложил в своем Instagram горячие снимки, продемонстрировав великолепную физическую формы. Фанаты пришли в восторг.Исполнитель Сергей Лазарев порадовал поклонников серией новых горячих фотографий. Певец опубликовал их в Instagram, чем привел подписчиков в неописуемый восторг.На кадрах Сергей предстал с обнаженным торсом и в шляпе, демонстрируя отличную физическую форму. Снимки черно-белые, что добавило изюминки – в комментариях певца расхвалили за стильный фотосет, предположив, что он предваряет новый клип певца, который должен вот-вот выйти."Доброй ночи", – подписал снимок Лазарев. Фанатки восприняли такое пожелание как издевку, отметив, что после такой горячей фотосессии им теперь не уснуть."Дух захватывает!", "Честно признаться, одни фотографии – бомба!", "Хорош", – пишут девушки.Сам певец никак не отреагировал на восторги. Впрочем, он уже привык к повышенному вниманию. Около месяца назад в Сети появились слухи, что Лазарев сыграл тайную свадьбу, и даже что у него родилась дочь. Потом все-таки поклонники сошлись во мнении, что кадры с таинственной невестой были сделаны на съемочной площадке нового клипа.