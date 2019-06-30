Уже во вторник 2 июля в 22:34 по Москве наступит солнечное затмение. Оно положит начало коридору июльских затмений. И вплоть до 17-го июля будет продолжаться уникальный период, задача которого преобразить каждого, отсеять всё ненужное – всё, что мешает радоваться жизни.

Уже во вторник 2 июля в 22:34 по Москве наступит солнечное затмение. Оно положит начало коридору июльских затмений. И вплоть до 17-го июля будет продолжаться уникальный период, задача которого преобразить каждого, отсеять всё ненужное – всё, что мешает радоваться жизни.Солнечное Затмение 2 июля задаст программу для каждого знака зодиака на ближайшие 6 месяцев. В первую очередь, обострится тема семьи. Спектр вопросов тут самый широкий – брак, совместный быт, реализация родовых программ, рождение детей, смена (поиск) места жительства для себя и своей семьи, покупка недвижимости, ремонт жилища, открытие семейного бизнеса.А также вопросы нематериального свойства – работа с подсознанием при помощи психологии, религии, эзотерики и других практик, помогающих понять себя. Кто-то почувствует необходимость проявлять заботу, внимание и милосердие к окружающим.Астролог советует прислушиваться к себе и действовать. Иначе, уже в декабре, когда начнётся череда следующих Затмений, вам придётся отвечать за свою лень и пассивность. Вселеннная всё равно заставит выполнить свою задачу.Самый напряженный и одновременно судьбоносный день недели – вторник. Но действие Затмения не заканчивается за пару часов и влияет несколько дней. Следует постараться свести к минимуму решение важных дел с понедельника и до среды. Операции, покупки, кредиты, поездки и начало любых новых проектов лучше отложить.И вообще, вплоть до 17-го июля лучше исключить спешку. На этот период станьте наблюдателем, а не активным участником событий. Увы, не у всех будет такая возможность. Непредвиденные ситуации будут появляться в изобилии. Возможны резкие разрывы отношений, повышается конфликтность, аварийность на дорогах, финансовые трудности, резко ухудшается самочувствие.Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года для всех знаков составилаОвенОвнам на этой неделе не о чем беспокоиться. Никаких неприятных неожиданностей или поворотов судьбы не предвидится. Можно расслабиться и поддаться своим желаниям. Вторая половина недели погрузит вас в мечтательность или отправит витать в облаках.И это вам только на пользу – не сдерживайте буйство креатива и не прерывайте полет творческой мысли.Эмоциональная, вообще, неделька... Так одних овечек внезапно захлестнет любовь к себе любимым. А другие обрушат водопады чувств на своих близких.ТелецТельцы, в начале недели поменяйте угол зрения на свою работу. Возможно, вы затрачиваете слишком много усилий из-за пробелов в организации процесса. Вполне возможно, пересмотрев алгоритм работы, вы найдете менее энергозатратный и более результативный вариант. Ближе к выходным обратите внимание на вебинары или обучающие курсы. Новая информация пригодится вам в самом ближайшем будущем.БлизнецыДовольно непростой в эмоциональном плане окажется неделя у Близнецов. Вам придется отстаивать свою правоту в спорах, дискуссиях, судебных прениях, особенно в первой половине недели. Звёзды рекомендуют поберечь нервы. Держитесь спокойнее, тем более, что победа за вами наверняка. Вполне вероятно, что ближе к пятнице вы еще и выгоду извлечёте из этих событий. Так что спокойно, аргументированно отстаивайте свою правоту и все разрешится наилучшим для вас образом.РакРакам на этой неделе будет явно не до работы. Флирт, чувственная переписка, романтическое свидание затуманят разум. О седьмое небо! Оно просто кишит Раками, исполненными счастья!!! Но стоит быть внимательнее, если объект воздыханий не ваша вторая, так сказать, официальная половинка, в которую вы вдруг влюбились вновь. Новые отношения таят риск, что вас соблазняют в корыстных целях. В выходные вероятно приглашение на день рождения или вечеринку. Будьте осторожнее с алкоголем – здоровье может пострадать.ЛевКрайне позитивно сложится неделя у Львов. Вас ожидает удачное завершение дел или проектов. Если ваша деятельность связана с творчеством, то сейчас наступает благоприятный период для старта мероприятий и реализации замыслов. Вполне вероятны длительные поездки и командировки за рубеж, особенно в первой половине недели. Вторая половина будет наиболее благоприятной для инвестиций и вложений. Кредит на выгодных условиях тоже вполне реален. Не сомневайтесь, берите. Вы наверняка выплатите его гораздо раньше срока и без особого труда.ДеваВплоть до среды у Дев довольно напряженный период. Вам придется столкнуться с трудностями и препятствиями на пути к цели. Но ни в коем случае нельзя идти на уступки, менять свои планы и пересматривать договоренности. Лишь в этом случае вы получите необходимый результат и все успеете вовремя. На выходные запланируйте активный отдых на природе – вам надо зарядиться энергией и максимально разгрузить голову.ВесыМногие из представителей знака Весы стоят на пороге нового этапа в профессиональной сфере. Вам открываются широкие возможности для карьерного роста. Это может оказаться новый перспективный проект, предложение высокооплачиваемой должности в крупной организации. Возможна даже смена профессии. В любом случае, действуйте решительно, принимайте предложения. Но продумывайте свои шаги наперед и успех вас просто ошеломит.СкорпионТревожной и волнительной будет неделя у Скорпионов. Намеченные планы окажутся неосуществимыми на текущий момент. Это вызовет подавленность и тревогу. Вполне вероятны проблемы на работе – руководство может обвинить вас во всех смертных грехах. И если вохникнет желание уволиться, не рубите с плеча, взвесьте всё хорошенько. Ближе к субботе страсти улягутся. Вы сможете расслабиться и трезво оценивать ситуацию.СтрелецСтрельцы всю рабочую часть недели будут заняты обсуждением своих грандиозных идей, планов. Вы готовы потратить все свое время и силы на разработку концепта и стратегии дела, у которого пока нет никаких перспектив. Виной тому ваша склонность к мечтательству. Займитесь текущими задачами, а воздушные замки оставьте. Ваши прожекты, скорее всего, обречены на неудачу. Вы рискуете разочароваться и в себе и в своей работе.КозерогКозерогов на этой неделе ожидает череда позитивных событий – решение возникших ранее проблем, получение долгожданных новостей и результатов труда, различные подарки судьбы и сюрпризы. Все, что вы запланировали, реализуется в точности и даже лучше. Звёзды рекомендуют всерьез задуматься о собственном бизнесе, если вы давно мечтаете начать свое дело. Сейчас высока вероятность быстро окупить вложения и выйти в плюс.ВодолейВодолеям звёзды пророчат возврат к событиям прошлого. Появление старых знакомых, напоминание о чем-то важном, но недоделанном и забытом. Дежавю тоже в этом ряду. Вселенная прямо говорит вам: пришло время оглянуться назад – на совершенные поступки, ушедшие эмоции и рассмотреть всё это уже под новым углом. Заново осмыслив свой back, вы извлечете уроки для саморазвития. А как же еще избежать новых ошибок и построить планы на будущее... Поразмышляйте...РыбыВ начале недели Рыбам предстоит рутинная, монотонная работа. Это может вызвать легкую депрессию. Вы же натура творческая... Но не уклоняйтесь от неприятного занятия. Так надо для решения текущих дел. Со среды вас может затянуть бурный круговорот событий. Навалятся сложные задачи, и чтобы всё успеть вам придется вертеться как белка в колесе. Обязательно прислушивайтесь к своему организму. Если у вас хронические заболевания – высока вероятность обострений.