С 1 по 3 июля в Москве пройдет Международный форум Развитие парламентаризма. 29-30 июня в российскую столицу прибывают делегации со всего мира. Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, в Москве ждут представителей из 131 страны.

С 1 по 3 июля в Москве пройдет Международный форум "Развитие парламентаризма". 29-30 июня в российскую столицу прибывают делегации со всего мира. Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, в Москве ждут представителей из 131 страны.Накануне для участия в форуме прибыли представители Люксембурга, Бахрейна, Бангладеш, Сьерра-Леоне. Прибытие иностранных делегаций продолжилось в воскресенье, 30 июня.В последний день перед началом форума в Москву прилетели парламентские делегации из Ирана, Мексими, Марокко, Таджикистана, Туниса и других стран.Прибывающих из разных стран мира парламентариев приветствуют их российские коллеги-законодатели. Так, в 13.00 по московскому времени член думского комитета по международным делам, глава "группы дружбы" с Лигой арабских государств Руслан Боташев встретил делегацию из Марокко во главе с первым зампредом парламента королевства Слиман Аль-Омрани, а также делегацию из Сомали.Спустя два часа в российскую столицу прибыли парламентарии из Кении. Ее встретила депутат Госдумы Ольга Тимофеева. А законодателей из Габона приветствовала Ольга Епифанова.В преддверии форума для иностранных гостей организована культурная программа. Так, участники мероприятия посетили с экскурсией Московский Кремль и побывали в Большом Кремлевском дворце.Культурная программа продолжится вечером. Зарубежные парламентарии побывают на опере "Бал-маскарад" в Большом театре.II Международный форум "Развитие парламентаризма" будет работать в Москве с 1 по 3 июля. Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, в российской столице ждут около 800 иностранных гостей из 131 страны. 85 государств будут представлены на уровне официальных делегаций.