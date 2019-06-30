Игорь Крутой опубликовал шутливый снимок в Instagramю Поклонники веселья композитора не разделили, обратив внимание на его болезненный вид.

Игорь Крутой опубликовал шутливый снимок в Instagramю Поклонники весельякомпозитора не разделили, обратив внимание на его болезненный вид.Игорь Крутой умеет и любит посмеяться над собой – что ипривлекает к нему поклонников. Однако на сей раз подписчики композитора в Instagram, хотя и посмеялисьнад шуткой, но и выразили беспокойство.На снимке композитор предстал в образе "блатного"– в потрепанной тельняшке и с набитой на руке татуировкой. Игорь Крутой сразу успокоилподписчиков – отметив, что "наколка" временная, ее пришлось сделатьдля съемок. Проект, в котором участвует композитор, он называть не стал -решив, что это станет сюрпризом для фанатов."Вечер пятницы. Прикол с татуировкой на съемках",– подписал фото 64-летний композитор.Поклонники не скупятся на одобрительные комментарии и "лайки".В то же время, многие выразили обеспокоенность исхудалым видом композитора -подписчики решили, что он болезненный.Несколько лет назад победил рак. Болезнь не возвращается, однако периодически возникают слухи, что автору любимых россиянами хитов становится хуже. К счастью, информация каждый раз оказывается недостоверной.Отмечается, что врачи давно назначилиспециальную диету. В результате за последние парулет композитор потерял в весе более 20 килограммов, пишет "7Дней".