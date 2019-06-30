Игорь Крутой опубликовал шутливый снимок в Instagramю Поклонники веселья
композитора не разделили, обратив внимание на его болезненный вид.
Игорь Крутой опубликовал шутливый снимок в Instagramю Поклонники веселья
композитора не разделили, обратив внимание на его болезненный вид.
Игорь Крутой умеет и любит посмеяться над собой – что и
привлекает к нему поклонников. Однако на сей раз подписчики композитора в Instagram, хотя и посмеялись
над шуткой, но и выразили беспокойство.
На снимке композитор предстал в образе "блатного"
– в потрепанной тельняшке и с набитой на руке татуировкой. Игорь Крутой сразу успокоил
подписчиков – отметив, что "наколка" временная, ее пришлось сделать
для съемок. Проект, в котором участвует композитор, он называть не стал -
решив, что это станет сюрпризом для фанатов.
"Вечер пятницы. Прикол с татуировкой на съемках",
– подписал фото 64-летний композитор.
Поклонники не скупятся на одобрительные комментарии и "лайки".
В то же время, многие выразили обеспокоенность исхудалым видом композитора -
подписчики решили, что он болезненный.
Несколько лет назад победил рак. Болезнь не возвращается, однако периодически возникают слухи, что автору любимых россиянами хитов становится хуже. К счастью, информация каждый раз оказывается недостоверной.
Отмечается, что врачи давно назначили
специальную диету. В результате за последние пару
лет композитор потерял в весе более 20 килограммов, пишет "7Дней".