Дженнифер Энистон поделилась деталями недавнего перелета. Голливудская актриса рассказала о ужасе, который ей пришлось пережить.

Дженнифер Энистон поделилась деталями недавнего перелета. Голливудская актриса рассказала о ужасе, который ей пришлось пережить.Накануне звезда стала гостьей на популярной передаче "Шоу Эллен ДеДженерес". Там она заявила, что чуть не попала в авиакастрофу.По словам Энистон, она села на борт самолета, летевшего из Лос-Анджелеса в Мексику, и ничего не предвещало беды. Но вскоре экипаж доложил пассажирам о технических неполадках лайнера.Дженнифер была шокирована услышанным, и это вызвало у нее неподельный страх. Знаменитость утверждает, что, более того, у многих пассажиров начались панические атаки.Многие начали судорожно хвататься за мобильные телефоны, чтобы дозвониться родным. Люди готовились к самому худшему и хотели попрощаться с близкими."То, что произошло во время полета, было ужасно", - откровенно сказала Энистон.Отметим, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Калифорнии. Тем не менее, экстренная посадка не была мягкой. Во время нее у самолета лопнуло заднее колесо. Но, к счастью, никто не пострадал.