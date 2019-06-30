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<a href="https://33live.ru/novosti/30-06-2019-kak-pugacheva-pensionerka-uspenskaya-zayavila-o-beremennosti.html" target="_blank">Как Пугачева: пенсионерка Успенская заявила о беременности</a> - 65-летняя Любовь Успенская высказалась о беременности. При этом возраст певицу не смущает – по ее словам, многие сейчас заводят потомство поздно.