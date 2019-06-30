В розыгрыше футбольного чемпионата Северной и Центральной Америки – Кубка КОНКАКАФ, - продолжаются матчи плей-офф. Действующие чемпионы региона из сборной Мексики встречались в матче 1/4 финала с футболистами Коста-Рики и победили по пенальти – 1:1 (5:4).

В розыгрыше футбольного чемпионата Северной и Центральной Америки – Кубка КОНКАКАФ, — продолжаются матчи плей-офф. Действующие чемпионы региона из сборной Мексики встречались в матче 1/4 финала с футболистами Коста-Рики и победили по пенальти – 1:1 (5:4).Матч получился достаточно упорный и на "мяч в раздевалку" (44-я минута) в исполнении мексиканца Хименеса соперник ответил голом Руиса с пенальти на 52-й минуте. Большего командам ни в основное, ни в дополнительное добиться не удалось, а в серии 11-метровых сильнее была Мексика.В другой игре стартового раунда плей-офф футболисты Гаити одолели сильную сборную Канады – 3:2. При этом будущие победители после первого тайма проигрывали 0:2, но сумели развернуть ход встречи с свою пользу. Героем стал Назон, который забил первый ответный мяч и ассистировал Герье, когда тот поставил победную точку.