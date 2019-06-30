Ведущий форвард футбольной сборной Уэльса и мадридского Реала Гарет Бэйл с большой вероятностью покинет свой клуб в нынешнее летнее трансферное окно, несмотря на то, что ранее он отказался покидать столицу Испании. Но теперь у валлийца есть предложение от миланского Интернационале.

Ведущий форвард футбольной сборной Уэльса и мадридского "Реала" Гарет Бэйл с большой вероятностью покинет свой клуб в нынешнее летнее трансферное окно, несмотря на то, что ранее он отказался покидать столицу Испании. Но теперь у валлийца есть предложение от миланского "Интернационале".Как сообщают инсайдеры из стана "Интера", клуб хочет договориться с "Реалом" об аренде Бэйла, а затем может и выкупить его контракт. Портал Чемпионат.Ru также сообщает, что 29-летний нападающий провёл встречу с руководством "сине-черных", чтобы обсудить детали контракта."Реал" при этом все еще надеется продать игрока, поскольку руководители "сливок" уверены, что валлиец по-прежнему обладает высокой рыночной стоимостью. Напомним, что при переходе в Мадрид Бэйл установил на тот момент мировой трансферный рекорд – 100 млн евро.