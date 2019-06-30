Три матча состоялись в Египте, где продолжается турнир футбольного Кубка африканских наций. Все три игры в рамках групповых турниров под литерами E и F завершились со счетом 0:0. Так, в частности, сыграли два фаворита состязаний – сборные Камеруна и Ганы.

Три матча состоялись в Египте, где продолжается турнир футбольного Кубка африканских наций. Все три игры в рамках групповых турниров под литерами "E" и "F" завершились со счетом 0:0. Так, в частности, сыграли два фаворита состязаний – сборные Камеруна и Ганы.Камерунцы продолжают лидировать в группе "F", набрав 4 очка. У команды Ганы 2 турнирных балла, как и у сборной Бенина, сыгравшей вничью (0:0) с соперниками з Гвинеи-Бисау. У последней команды 1 очко. В группе "Е" очки поделили соперники из Мавритании и Анголы.