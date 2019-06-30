Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля Фольксваген, следуя по Поречной улице, совершил наезд на бордюрный камень, после чего – на мачту городского освещения...

Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело о ДТП, в результате которого погибли два человека.Как установлено в ходе расследования, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля Фольксваген, следуя по Поречной улице, совершил наезд на бордюрный камень, после чего – на мачту городского освещения и стойку дорожного знака. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров иномарки от полученных травм скончались.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28