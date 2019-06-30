Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова пройдет в Италии.
Телеведущая и певец уже готовятся к церемонии, которая состоится 1 июля.
Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова пройдет в Италии.
Телеведущая и певец уже готовятся к церемонии, которая состоится 1 июля.
Тодоренко и Топалов зарегистрировали брак в октябре прошлого
года. Однако пышную свадьбу звезды решили отложить, так как в то время
телеведущая была на 7 месяце беременности. И вот теперь они прибыли в Италию,
где пройдет долгожданное торжество.
О месте и времени свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова
сообщила сестра певца Алина, которая занимается организацией торжества. Ранее
телеведущая писала в своем Instagram
о том, как выбирала с подругами свадебное платье – и даже пообещала явиться на
церемонию без нижнего белья. А на последней примерке, по признанию Тодоренко,
она расплакалась.
Занятая подготовкой Алина,
сестра артиста – как, впрочем, и вся его семья – очень тепло относятся к бывшей
ведущей "Орла и решки". Недавно Алина Топалова, поздравляя Регину с
днем рождения, призналась, что родные Влада "долго ее ждали". По ее
словам, Тодоренко изменила Топалова – его близкие никогда не думали, что он
может так тепло относиться к женщине, напоминает "Вокруг.ТВ".
Несмотря на подготовку к не оставляет работу – и продолжает провоцировать поклонников откровенными фотосессиями.Последние снимки и видео в Instagram пополнили коллекцию соблазнительных фото ведущей.Тодоренко предстала в черном лакированном купальнике, небрежно наброшенной на плечи куртке и широком черном ошейнике.