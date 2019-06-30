Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова пройдет в Италии. Телеведущая и певец уже готовятся к церемонии, которая состоится 1 июля.

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова пройдет в Италии.Телеведущая и певец уже готовятся к церемонии, которая состоится 1 июля.Тодоренко и Топалов зарегистрировали брак в октябре прошлогогода. Однако пышную свадьбу звезды решили отложить, так как в то времятелеведущая была на 7 месяце беременности. И вот теперь они прибыли в Италию,где пройдет долгожданное торжество.О месте и времени свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топаловасообщила сестра певца Алина, которая занимается организацией торжества. Ранеетелеведущая писала в своем Instagramо том, как выбирала с подругами свадебное платье – и даже пообещала явиться нацеремонию без нижнего белья. А на последней примерке, по признанию Тодоренко,она расплакалась.Занятая подготовкой Алина,сестра артиста – как, впрочем, и вся его семья – очень тепло относятся к бывшейведущей "Орла и решки". Недавно Алина Топалова, поздравляя Регину сднем рождения, призналась, что родные Влада "долго ее ждали". По еесловам, Тодоренко изменила Топалова – его близкие никогда не думали, что онможет так тепло относиться к женщине, напоминает "Вокруг.ТВ".Несмотря на подготовку к не оставляет работу – и продолжает провоцировать поклонников откровенными фотосессиями.Последние снимки и видео в Instagram пополнили коллекцию соблазнительных фото ведущей.Тодоренко предстала в черном лакированном купальнике, небрежно наброшенной на плечи куртке и широком черном ошейнике.