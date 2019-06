Форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ Даллас Старз Валерий Ничушкин помещен руководителями североамериканской команды на драфт отказов. Соглашение 24-летнего нападающего, который в этом сезоне сыграл не слишком впечатляюще, действует до конца сезона-2019-2020.

Форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Даллас Старз" Валерий Ничушкин помещен руководителями североамериканской команды на драфт отказов. Соглашение 24-летнего нападающего, который в этом сезоне сыграл не слишком впечатляюще, действует до конца сезона-2019-2020.В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Ничушкин провел 57 матчей, но не забил ни одного гола, а набрал всего 10 очков за результативные передачи. Обычно в случае попадания игрока на драфт отказов, другие хоккейные клубы лиги имеют право в течение короткого времени (до 48 часов) заявить о желании заключить контракт с таким игроком. Если окажется, что на игрока одновременно претендуют несколько клубов — приоритет будет у того из них, который имеет наихудшую игровую статистику.Dallas Stars placing Valeri Nichushkin on waivers for the purpose of buying out the one year remaining on his contract. #NHL #buyout— Andy Strickland (@andystrickland) 29 июня 2019 г.