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<a href="https://33live.ru/novosti/30-06-2019-orbakajte-rezko-vyskazalas-o-ssore-s-pugachevoj-.html" target="_blank">Орбакайте резко высказалась о ссоре с Пугачевой </a> - Кристина Орбакайте высказалась на тему, которая последние дни активно обсуждается в СМИ. Певица раскрыла правду о конфликте с матерью.