Паводок пошел на спад в пяти районах Иркутской области, где объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Однако более 30 населенных пунктов все еще отрезаны водой.

Паводок пошел на спад в пяти районах Иркутской области, где объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Однако более 30 населенных пунктов все еще отрезаны водой.Пострадали сотни людей, десятки — в больницах. Пять человек погибли, двое пропали без вести. Крайне сложная ситуация в городе Тулун — там река прорвала дамбу.Минувшей ночью Владимир Путин провел совещание, посвященное ситуации в подтопленных районах. Президент прибыл в Братск сразу после саммита "большой двадцатки" в японской Осаке. Глава государства потребовал немедленно начать выплаты пострадавшим от стихии и оперативно восстановить дороги, дома и социальные объекты в затронутых бедствием районах.Местные власти уже начали выплату компенсаций пострадавшим от паводка в регионе. Из федерального и областного бюджетов на эти цели выделено свыше 900 миллионов рублей.