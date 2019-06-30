Музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал, что после перенесенного инсульта музыкант Николай Носков вернулся к творчеству. В конце этого года экс-участник группы Парк Горького даст сольный концерт.

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал, что после перенесенного инсульта музыкант Николай Носков вернулся к творчеству. В конце этого года экс-участник группы "Парк Горького" даст сольный концерт.Несколько дней назад композитор разместил на своей странице в Instagram ролик, записанный в музыкальной студии. На видео Николай Носков сидит перед микрофоном и поет композицию на английском языке."Вот великий человек, который оказался в нашей студии", – рассказал Виктор Дробыш. Продюсер добавил, что в конце года бывший участник коллектива "Парк Горького" даст сольный концерт.В комментариях к ролику подписчики признались, что с нетерпением ждут возвращения на сцену. "Великий, талантливый музыкант. Восхищаюсь!", "С возвращением!", "Хорошо поет. Дай Бог ему здоровья", "Какой голос", – написали пользователи.