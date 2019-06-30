Мария Порошина взбудоражила Сеть серией новых фотографий. Поклонники решили, что скрывающая живот актриса вновь – уже в шестой раз - беременна.

Мария Порошина взбудоражила Сеть серией новых фотографий.Поклонники решили, что скрывающая живот актриса вновь – уже в шестой раз -беременна.Мария Порошина поделилась в Instagram фотографиями,сделанными во время поездки на Каспийское море. Снимки удивил фанатов: на одномиз них актриса прикрывает живот рукой, на другом вообще обрезала нижнююполовину снимка, скрыв свою фигуру. Подписчики пришли к выводу, что артисткаснова беременна.На мысль о беременности актрисы подписчиков, возможно,натолкнуло и то, что Мария Порошина недавно призналась: она мечтает орасширении семьи. По словам артистки, чем больше детей, тем лучше. И этонесмотря на то, что сама Мария признается: справляться с пятью наследниками нетак-то легко.Имя отца своего пятого ребенка – сына Андрея –все еще скрывает. В то же время, бывший муж актрисы Гоша Куценко заявилнедавно, что готов во всем поддержать экс-супругу. А вот отец трех дочерейартистки Илья Древнов, с которым Порошина недавно развелась, отказываетсяобщаться с прессой.Что касается новой беременности , топоклонники, скорее всего, ошиблись. Актриса родила сына в январе 2019 года, ией надо восстановиться. Видимо, артистка потому и скрывает свою фигуру, чтопока не пришла в форму, пишет "7Дней".