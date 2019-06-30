Мария Порошина взбудоражила Сеть серией новых фотографий.
Поклонники решили, что скрывающая живот актриса вновь – уже в шестой раз -
беременна.
Мария Порошина взбудоражила Сеть серией новых фотографий.
Поклонники решили, что скрывающая живот актриса вновь – уже в шестой раз -
беременна.
Мария Порошина поделилась в Instagram фотографиями,
сделанными во время поездки на Каспийское море. Снимки удивил фанатов: на одном
из них актриса прикрывает живот рукой, на другом вообще обрезала нижнюю
половину снимка, скрыв свою фигуру. Подписчики пришли к выводу, что артистка
снова беременна.
На мысль о беременности актрисы подписчиков, возможно,
натолкнуло и то, что Мария Порошина недавно призналась: она мечтает о
расширении семьи. По словам артистки, чем больше детей, тем лучше. И это
несмотря на то, что сама Мария признается: справляться с пятью наследниками не
так-то легко.
Имя отца своего пятого ребенка – сына Андрея –
все еще скрывает. В то же время, бывший муж актрисы Гоша Куценко заявил
недавно, что готов во всем поддержать экс-супругу. А вот отец трех дочерей
артистки Илья Древнов, с которым Порошина недавно развелась, отказывается
общаться с прессой.
Что касается новой беременности , то
поклонники, скорее всего, ошиблись. Актриса родила сына в январе 2019 года, и
ей надо восстановиться. Видимо, артистка потому и скрывает свою фигуру, что
пока не пришла в форму, пишет "7Дней".