Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что местные власти начали выплату компенсаций пострадавшим от сильного паводка в регионе. Из федерального и областного бюджетов на эти цели выделено свыше 900 миллионов рублей.

Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что местные власти начали выплату компенсаций пострадавшим от сильного паводка в регионе. Из федерального и областного бюджетов на эти цели выделено свыше 900 миллионов рублей.Губернатор региона Сергея Левченко уточнил, что в воскресенье, 30 июня, всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тысяч рублей. В настоящее время в утвержденных списках нуждающихся числятся 3,6 тысячи человек. Необходимые суммы уже переведены во все районы области, передает ТАСС.Правительство Иркутской области заверило, что специалисты приступят к восстановлению водоводов, электросетей, дорог и мостов сразу после того, как спадет вода. Для проведения этих работ уже стягиваются необходимые силы: специалисты, материалы, дорожная и строительная техника.