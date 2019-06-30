Четыре человека получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения машины скорой медицинской помощи и двух легковушек на Ленинском проспекте в Москве. Один из пострадавших в аварии был госпитализирован.

В Сети опубликованы кадры с регистратора, установленного в салоне автомобиля, ставшего участником аварии на пересечении Ленинского проспекта, улиц Строителей и Панферова в Москве, произошедшей утром в минувшую среду, 26 июня.Автомобиль скорой медицинской помощи протаранила легковое такси, проезжавшее перекресток, судя по кадрам записи, на разрешающий сигнал светофора.После столкновения фургон с медиками едва не перевернулся, а затем буквально наехал на капот автомобиля, из которого велась съемка.Как сообщали СМИ, в результате инцидента пострадали четыре человека, один из которых был госпитализированы.