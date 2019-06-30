В Нижнем Новгороде проходит главная российская премия в области современного искусства - Инновация. До этого в течение13 лет награды победителям вручали в Москве.

В Нижнем Новгороде проходит главная российская премия в области современного искусства — "Инновация". До этого в течение13 лет награды победителям вручали в Москве.Накануне в центре искусства "Арсенал" открылась выставка номинантов, на которой представлено 35 работ в семи номинациях, сообщает телеканал "Россия 24". Есть и две особенные номинации вне конкурса: "За вклад в развитие современного искусства" и "За поддержку современного искусства России". На церемонии открытия выступили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и советник президента России по культуре Владимир Толстой.