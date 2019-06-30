Нонна Гришаева винит сотрудников клиники в трагедии Дмитрия Марьянова. Актриса заверила, что известный артист любил жизнь и свою семью – и смерть никак не входила в его планы.

Нонна Гришаева винитсотрудников клиники в трагедии Дмитрия Марьянова. Актриса заверила, чтоизвестный артист любил жизнь и свою семью – и смерть никак не входила в егопланы.Нонна Гришаева появилась в студии программы "Далекиеблизкие" на канале "Россия-1". Передача была посвящена ДмитриюМарьянову, который в этом году отметил бы свое 50-летие. К несчастью, звездакино и театра скончалась осенью 2017 года.Актриса напомнила: многие считают, что супруга актера КсенияБик виновна в смерти Марьянова. Сегодня вдова не в лучшем состоянии – и вомногом из-за стараний злопыхателей."Я с ней на связи. Журналисты до сих пор обвиняют ее втом, что случилось с Димой", – заявила в эфире .Актриса утверждает, что в семье у Дмитрия все былопрекрасно. И основная вина лежит на наркологической клинике, в которой лечилиМарьянова. "Считаю, что его преступно не спасли в клинике. Умирать в егопланы не входило. Он очень сильно любил жизнь и свою семью. Я надеюсь, что мыузнаем о результатах расследования в самое ближайшее время", – сказалаактриса.Ксения Бик ранее признавалась, что в какой-то момент у неепросто иссякли силы бороться с болезнью Дмитрия Марьянова. Она рассказывала, как пыталась воздействоватьна мужа, чтобы он бросил пить. Так что чувства вины вдова, по ее словам, неиспытывает. также уверена, что Ксения сделала все, что возможно,пишет Teleprogramma.pro.