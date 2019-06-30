В ходе совещания в Братске руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко сообщил, что для ряда подтопленных районов Иркутской области прогноз метеорологов остается напряженным.

В ходе совещания в Братске руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко сообщил, что для ряда подтопленных районов Иркутской области прогноз метеорологов остается напряженным.Хотя местами пик паводка уже прошел, но в начале следующей недели и к ее концу из-за новых осадков может появиться приток воды. Максим Яковенко уточнил, что пик паводка прошел в субботу, 29 июня, в 14:00, и за последовавшие 10 часов уровень воды понизился на 40 сантиметров, передает ТАСС.Глава ведомства подчеркнул, что такой паводок, как в Иркутской области, — явление редкое. По его данным, с момента начала метеонаблюдений, начавшихся в 1936 году, это четвертый настолько масштабный паводок. Так, в 1937 году вода поднималась 8,5 метра, в 1980 году – на 9 метров, в 1984 году – на 11 метров, а сейчас — почти на 14 метров.Как сообщалось, по данным главы МЧС России Евгения Зиничева, в результате возникшего из-за обильных дождей паводка в Иркутской области пострадали 353 человека, 97 из них госпитализированы, пять человек погибли, двое считаются пропавшими без вести. В 48 населенных пунктах подтоплены 4 042 дома, в которых проживают почти 10 тысяч человек, а также 41 социально значимый объект.