Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова будут отдыхать этим летом у себя на даче в Подмосковье. От поездки за границу в этом году из-за рака кожи им пришлось отказаться.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова будут отдыхать этим летом у себя на даче в Подмосковье. От поездки за границу в этом году из-за рака кожи им пришлось отказаться.Певица Наталья Сенчукова дала откровенное интервью, рассказав, как им с мужем Виктором Рыбиным удается столько лет бороться с опасной болезнью – у обоих супругов рак кожи.Несмотря на то, что болезнь опасная, артистам удается полноценно работать и жить, но при этом от каких-то привычных вещей все же пришлось отказаться. К примеру, в этом сезоне Рыбин и Сенчукова не поедут в отпуск – отдыхать чета будет в подмосковном Долгопрудном."Находиться под палящим солнцем нам нельзя, поэтому отдыхать этим летом не поедем… Что касается болезни, к счастью, сейчас это лечится!" – в интервью "Телепрограмме" Сенчукова.По ее словам, за городом ей очень нравится – там у нее с мужем есть свой сад, в котором растут вишни и яблоки. Осенью Сенчукова намерена наварить с них компот.Ранее Сенчукова откровенно заявила, что они с мужем сами отчасти спровоцировали рак, загорая под палящим солнцем без какой-либо защиты. Теперь исполнители очень тщательно следят за своим здоровьем.