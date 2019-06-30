Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко поругались в прямом эфире.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко поругались в прямом эфире. Политики устроили свару в одной из программ телеканала "НАШ", пишет РИА Новости.Ляшко упомянул трудности, которые преодолевают родители детей с тяжелыми заболеваними. В ответ Саакашвили предложил депутатам отдать больным ДЦП особняки в местной Барвихе, а также пожертвовать крупную сумму в долларах."Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом", — отметил Саакашвили.Ляшко не остался в долгу и спросил Саакашвили, когда он планирует вернуться в Грузию, чтобы отсидеть шесть лет по приговору суда."Для того чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии", — съязвил Ляшко.Саакашвили парировал, что он "построил дорогу в Одессе", Ляшко только болтает. Участники программы переругивались еще некоторое время, отказываясь успокоиться.