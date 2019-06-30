Ангела Меркель заверила, что у нее все хорошо. Странные
приступы, которые случились у канцлера Германии дважды за последнее время,
пройдут.
Ангела Меркель заверила, что у нее все хорошо. Странные
приступы, которые случились у канцлера Германии дважды за последнее время,
пройдут.
Состояние здоровья Ангелы Меркель не вызывает опасений. В
этом заверила журналистов сама канцлер Германии в беседе на полях саммита G20 в Осаке.
"У меня все хорошо", – сообщила бундесканцлер. По
словам Меркель, приступы, которые наблюдались у нее в последнее время, как
появились, так и пройдут.
Напомним, Ангеле Меркель становилось плохо во время
официальных мероприятий. В первый раз странное состояние канцлера заметили во
время ее встречи с президентом Украины. При этом Владимир Зеленский никак не
отреагировал на приступ у стоящей рядом Меркель, которая едва не упала. Второй приступ
случился у фрау канцлерин на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера
Штайнмайера.
Накануне пресс-секретарь правительства Германии Мартина Фиц
также заявила, что со здоровьем у все в порядке. По ее словам,
Ангела Меркель "активна и здорова", все мероприятия канцлера на
саммите G20 в японской Осаке состоятся в запланированном режиме, пишет Bild.
29 июня встречалась на полях G20 с президентом России
Владимиром Путиным. Как отметили журналисты, канцлер ФРГ и в самом деле выглядела
довольно бодро.