Ангела Меркель заверила, что у нее все хорошо. Странные приступы, которые случились у канцлера Германии дважды за последнее время, пройдут.

Ангела Меркель заверила, что у нее все хорошо. Странныеприступы, которые случились у канцлера Германии дважды за последнее время,пройдут.Состояние здоровья Ангелы Меркель не вызывает опасений. Вэтом заверила журналистов сама канцлер Германии в беседе на полях саммита G20 в Осаке."У меня все хорошо", – сообщила бундесканцлер. Пословам Меркель, приступы, которые наблюдались у нее в последнее время, какпоявились, так и пройдут.Напомним, Ангеле Меркель становилось плохо во времяофициальных мероприятий. В первый раз странное состояние канцлера заметили вовремя ее встречи с президентом Украины. При этом Владимир Зеленский никак неотреагировал на приступ у стоящей рядом Меркель, которая едва не упала. Второй приступслучился у фрау канцлерин на приеме у президента ФРГ Франка-ВальтераШтайнмайера.Накануне пресс-секретарь правительства Германии Мартина Фицтакже заявила, что со здоровьем у все в порядке. По ее словам,Ангела Меркель "активна и здорова", все мероприятия канцлера насаммите G20 в японской Осаке состоятся в запланированном режиме, пишет Bild.29 июня встречалась на полях G20 с президентом РоссииВладимиром Путиным. Как отметили журналисты, канцлер ФРГ и в самом деле выгляделадовольно бодро.