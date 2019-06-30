Работодатель не имеет права самостоятельно делить ежегодный оплачиваемый отпуск своего работника на части, как не может и в одностороннем порядке определять продолжительность этих частей. В частности, от работника нельзя требовать обязательно включить в отпуск выходные дни, поясняют в Роструде.

Работодатель не имеет права самостоятельно делить ежегодный оплачиваемый отпуск своего работника на части, как не может и в одностороннем порядке определять продолжительность этих частей. В частности, от работника нельзя требовать обязательно включить в отпуск выходные дни, пишет "Российская газета".Решается данный вопрос только по соглашению сторон и в рамках трудового договора, пояснили изданию в Федеральной службе по труду и занятости РФ. Там напомнили: продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. Право на удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней есть у работников и руководителей образовательных учреждений, а воспитатели и заведующие детских садов ежегодно отдыхают по 42 календарных дня.В соответствии с Трудовым кодексом, ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между сотрудником и его работодателем может быть разделен на части. Однако хотя бы одна из этих частей должна быть не менее 14 календарных дней.Если работодатель сам делит отпуск работника на части, он нарушает Трудовой кодекс, и за такое самоуправство ему грозит предупреждение либо административный штраф: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей он составляет до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении возможна дисквалификация должностного лица.Также работодатель не имеет права не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на вредных и опасных производствах. При этом мужа, супруга которого находится в декретном отпуске, должны отпускать в очередной отпуск в любое удобное ему время.