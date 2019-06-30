Максим Фадеев сам придумал историю о лесбийской связи бывших солисток группы SEREBRO – чтобы скрыть свои отношения с секс-рабынями. Продюсера обвинили в содержании гарема.

Максим Фадеев сам придумал историю о лесбийской связи бывшихсолисток группы SEREBRO– чтобы скрыть свои отношения с "секс-рабынями". Продюсера обвинили всодержании гарема.Максим Фадеев решил перевести стрелки на Елену Темниковупосле заявления экс-солистки о его связи с Ольгой Серябкиной. К такому выводупришла блогер Лена Миро, известная своей жесткой критикой представителейроссийского шоу-бизнеса. По мнению блогера, продюсер заставил свою подопечную илюбовницу, выступающую под псевдонимом Molly, выступить с шокирующимпризнанием."Репутацию Серябкиной беречь уже поздно, так что нужнозамазать г*** всех вокруг, чтобы спасти Фадеева", – написала Миро.Напоним, сначала Елена Темникова рассказала о том, что еебывшего продюсера и экс-солистку группы SEREBRO Ольгу Серябкину связывалмноголетний роман. В ответ Molly заявила, что именно Лена, а вовсе не Фадеев,была ее любовью – они, мол, даже жили вместе.Лена Миро не сомневается ни в словах Серябкиной, ни взаявлении Темниковой. "Одна солистка вполне могла жить с другой, но это немешало ведь им обеим быть секс-рабынями своего продюсера, верно?", – рассуждаетблогер. По мнению Миро, российская общественность вместо того, чтобы осуждать , завидует продюсеру, устроившему себе настоящий гарем, пишет "Экспресс-газета".