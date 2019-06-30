Максим Фадеев сам придумал историю о лесбийской связи бывших
солисток группы SEREBRO
– чтобы скрыть свои отношения с секс-рабынями. Продюсера обвинили в
содержании гарема.
Максим Фадеев сам придумал историю о лесбийской связи бывших
солисток группы SEREBRO
– чтобы скрыть свои отношения с "секс-рабынями". Продюсера обвинили в
содержании гарема.
Максим Фадеев решил перевести стрелки на Елену Темникову
после заявления экс-солистки о его связи с Ольгой Серябкиной. К такому выводу
пришла блогер Лена Миро, известная своей жесткой критикой представителей
российского шоу-бизнеса. По мнению блогера, продюсер заставил свою подопечную и
любовницу, выступающую под псевдонимом Molly, выступить с шокирующим
признанием.
"Репутацию Серябкиной беречь уже поздно, так что нужно
замазать г*** всех вокруг, чтобы спасти Фадеева", – написала Миро.
Напоним, сначала Елена Темникова рассказала о том, что ее
бывшего продюсера и экс-солистку группы SEREBRO Ольгу Серябкину связывал
многолетний роман. В ответ Molly заявила, что именно Лена, а вовсе не Фадеев,
была ее любовью – они, мол, даже жили вместе.
Лена Миро не сомневается ни в словах Серябкиной, ни в
заявлении Темниковой. "Одна солистка вполне могла жить с другой, но это не
мешало ведь им обеим быть секс-рабынями своего продюсера, верно?", – рассуждает
блогер. По мнению Миро, российская общественность вместо того, чтобы осуждать , завидует продюсеру, устроившему себе настоящий гарем, пишет "Экспресс-газета".