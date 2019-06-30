В Сеуле, где встречаются президент США Дональд Трамп и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин, сегодня обсудят ядерное разоружение Корейского полуострова.

В Сеуле, где встречаются президент США Дональд Трамп и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин, сегодня обсудят ядерное разоружение Корейского полуострова.Глава Белого Дома прибыл в Южную Корею сразу после саммита "Большой двадцатки", напоминает телеканал "Россия 24". Вначале Дональд Трамп провел встречу с представителями корейского бизнеса, далее на повестке — визит в демилитаризованную зону, которая разделяет Южную и Северную Кореи. Сообщается, что на эту поездку отводится всего 15 минут.Президент США полагает, что представители КНДР хотят встретиться с ним во время посещения демилитаризованной зоны. "Я бы очень хотел сказать "здравствуйте". Это будет очень коротко, — заявил Дональд Трамп. — Мы территориально очень близко находимся к КНДР, нам не нужно предпринимать длительные поездки в другие страны. Это хорошо для нас обоих". При этом он подчеркнул, что у него очень хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.В свою очередь, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назвал слова Дональда Трампа о желании встретиться с лидером КНДР "большой надеждой для всех". По его мнению, это станет важной вехой в процессе мирного урегулирования на Корейском полуострове, передает ТАСС.В Сеуле главу американской администрации встретили протестами. Митингующие вышли на улицы с плакатами, требуя, чтобы Дональд Трамп оставил в покое Иран.