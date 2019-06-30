Ани Лорак продолжает во всех ракурсах демонстрировать поклонникам свое стройное – а теперь и загорелое – тело. Новый снимок фанатов слегка озадачил.

Ани Лорак продолжает во всех ракурсах демонстрироватьпоклонникам свое стройное – а теперь и загорелое – тело. Новый снимок фанатовслегка озадачил.Фото сильно загорелой и похудевшей Ани Лорак появился в Instagram певицы. Артисткапожелала подписчикам всего хорошего."Солнечного настроения! Прекрасного, доброго дня",– подписала певица снимок.Ани Лорак сидит на ступеньках в коротенькой юбке имайке-платье. Первое, что бросается в глаза – очень темный загар. Поклонникирешили, что артистка переборщила с солнечными ваннами – они считают, что Лоракэто не идет. Эротичную позу и наряд певицы также не все одобрили."Выглядишь, как девочка", "С загаром что-топошло не так", "Шоколадка", "Загоревшая", "Тызачем школьников совращаешь", "Что-то мулаткой быть не очень", –комментируют снимок подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Удивила комментаторов и чрезмерная, по их мнению, худоба . Подписчики считают, что певица переусердствовала с диетами.