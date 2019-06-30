Ани Лорак продолжает во всех ракурсах демонстрировать
поклонникам свое стройное – а теперь и загорелое – тело. Новый снимок фанатов
слегка озадачил.
Ани Лорак продолжает во всех ракурсах демонстрировать
поклонникам свое стройное – а теперь и загорелое – тело. Новый снимок фанатов
слегка озадачил.
Фото сильно загорелой и похудевшей Ани Лорак появился в Instagram певицы. Артистка
пожелала подписчикам всего хорошего.
"Солнечного настроения! Прекрасного, доброго дня",
– подписала певица снимок.
Ани Лорак сидит на ступеньках в коротенькой юбке и
майке-платье. Первое, что бросается в глаза – очень темный загар. Поклонники
решили, что артистка переборщила с солнечными ваннами – они считают, что Лорак
это не идет. Эротичную позу и наряд певицы также не все одобрили.
"Выглядишь, как девочка", "С загаром что-то
пошло не так", "Шоколадка", "Загоревшая", "Ты
зачем школьников совращаешь", "Что-то мулаткой быть не очень", –
комментируют снимок подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Удивила комментаторов и чрезмерная, по их мнению, худоба . Подписчики считают, что певица переусердствовала с диетами.