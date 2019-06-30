В результате ЧП один человек, еще 11 пострадало

В результате ЧП один человек, еще 11 пострадалоСледователи возбудили уголовное дело после хлопка газа с последующим возгоранием в многоквартирном доме в Коврове во Владимирской области.Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Напомним, ночью 29 июня в пятиэтажке на улице Зои Космодемьянской произошел взрыв газа, а за ним - пожар. По предварительной версии следователей, виновником произошедшего мог стать один из жильцов с психиатрическими отклонениями. На кухне квартиры были вырваны шланги, проводящие газ к плите и колонке. Из-за этого произошла утечка газа. В результате 11 человек пострадали, один погиб. Двое пострадавших из Ковровской ЦРБ были доставлены в ожоговый центр при университетской клинике Нижнего Новгорода, у одного из них 80% ожогов поверхности тела. Еще девять человек находятся на стационарном лечении в больнице Коврова, их жизни ничего не угрожает.