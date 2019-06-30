Александр Серов переполошил поклонниц странным обликом.
Фанатки заметили, что костюм сидит на певце как-то странно – и решили, что
возраст дает о себе знать новыми проблемами со здоровьем.
Александр Серов переполошил поклонниц странным обликом.
Фанатки заметили, что костюм сидит на певце как-то странно – и решили, что
возраст дает о себе знать новыми проблемами со здоровьем.
Александр Серов в последнее время все больше расстраивает
почитательниц его таланта. Нарекания вызывает внешность артиста: отмечают, что
он поправился, у него обвис подбородок, да и прическу подбирает неудачную.
Недавнее выступление артиста в пятизвездочном отеле Four
Seasons и вовсе ввергло фанаток в уныние. Зрительницы разглядели выпуклость на
брюках секс-символа 80-х. "Раньше на Серове штаны сидели идеально! Такой
красавчик был", "Что это за мешок?", "Саша уже не тот, увы",
– комментируют облик Александра Серова поклонницы.
Одна из версий, выдвинутых подписчиками Александра Серова в
соцсетях, списывает изменения во внешности артиста на пристрастие к алкоголю.
Сам 65-летний певец все эти сообщения не комментирует, пишет "Экспресс-газета".
Недавно было опубликовано секретное видео со свадьбы любимой дочери певца . Выяснилось, что загадочного зятя исполнителя хита "Я люблю тебя до слез" зовут Роман. Новоиспеченный муж Мишель – бизнесмен.
не смог приехать в ЗАГС, однако на праздничном банкете присутствовал.По слухам, артист потратил на праздник дочери 5 миллионов рублей.