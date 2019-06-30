Александр Серов переполошил поклонниц странным обликом. Фанатки заметили, что костюм сидит на певце как-то странно – и решили, что возраст дает о себе знать новыми проблемами со здоровьем.

Александр Серов переполошил поклонниц странным обликом.Фанатки заметили, что костюм сидит на певце как-то странно – и решили, чтовозраст дает о себе знать новыми проблемами со здоровьем.Александр Серов в последнее время все больше расстраиваетпочитательниц его таланта. Нарекания вызывает внешность артиста: отмечают, чтоон поправился, у него обвис подбородок, да и прическу подбирает неудачную.Недавнее выступление артиста в пятизвездочном отеле FourSeasons и вовсе ввергло фанаток в уныние. Зрительницы разглядели выпуклость набрюках секс-символа 80-х. "Раньше на Серове штаны сидели идеально! Такойкрасавчик был", "Что это за мешок?", "Саша уже не тот, увы",– комментируют облик Александра Серова поклонницы.Одна из версий, выдвинутых подписчиками Александра Серова всоцсетях, списывает изменения во внешности артиста на пристрастие к алкоголю.Сам 65-летний певец все эти сообщения не комментирует, пишет "Экспресс-газета".Недавно было опубликовано секретное видео со свадьбы любимой дочери певца . Выяснилось, что загадочного зятя исполнителя хита "Я люблю тебя до слез" зовут Роман. Новоиспеченный муж Мишель – бизнесмен.не смог приехать в ЗАГС, однако на праздничном банкете присутствовал.По слухам, артист потратил на праздник дочери 5 миллионов рублей.