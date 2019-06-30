Елена Темникова готова встретиться с Максимом Фадеевым в
прямом эфире и пройти проверку на полиграфе. Певица не видит в этом ничего
унизительного и готова, по ее словам, бороться за правду.
Елена Темникова готова встретиться с Максимом Фадеевым в
прямом эфире и пройти проверку на полиграфе. Певица не видит в этом ничего
унизительного и готова, по ее словам, бороться за правду.
Елена Темникова утверждает, что устала от скандала,
раздутого вокруг отношений бывших солисток группы SEREBRO и продюсера Максима
Фадеева. Артистка готова положить конец слухам, прибегнув к радикальному методу.
Певицу особенно возмутили недавние высказывания ее коллеги Ольги Серябкиной по
поводу их с Леной интимных отношений.
"Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала
в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила, каюсь. Если хотите: я готова
на полиграф Темниковой и Фадеевв в прямом эфире, без монтажа на YouTube",
– заявила Темникова.
Надо отметить, что конфликт между Темниковой и Максимом
Фадеевым разгорелся после заявлений самой Елены. Она как-то заявила, что у
продюсера был тайный роман с другой экс-солисткой группы SEREBRO Ольгой Серябкиной.
Серябкина тоже отмалчиваться не стала. Певица дала интервью,
в котором откровенно рассказала об интимных отношениях с Темниковой. По словам
Ольги, они с Еленой жили вместе. А после расставания Серябкина, по ее словам,
больше не заводила романов с девушками.
Сейчас Елена Темникова, хотя и заявила о готовности пройти
проверку на полиграфе, не уверена в правильности собственных действий. "Не
вижу в полиграфе ничего унизительного. Легко отвечу на все вопросы. На самом
деле, меня эта ситуация очень обижает, но я молчу и держу в себе. Может, пришло
время что-то менять", – заявила Темникова.
Певица просит совета у фанатов. Большинство поклонников
считают, что певице надо продолжать "бороться за правду". Другие
считают, что публичные выяснения отношений с Максимом Фадеевым артистку только
унизят, пишет StarHit.