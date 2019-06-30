Елена Темникова готова встретиться с Максимом Фадеевым в прямом эфире и пройти проверку на полиграфе. Певица не видит в этом ничего унизительного и готова, по ее словам, бороться за правду.

Елена Темникова готова встретиться с Максимом Фадеевым впрямом эфире и пройти проверку на полиграфе. Певица не видит в этом ничегоунизительного и готова, по ее словам, бороться за правду.Елена Темникова утверждает, что устала от скандала,раздутого вокруг отношений бывших солисток группы SEREBRO и продюсера МаксимаФадеева. Артистка готова положить конец слухам, прибегнув к радикальному методу.Певицу особенно возмутили недавние высказывания ее коллеги Ольги Серябкиной поповоду их с Леной интимных отношений."Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказалав интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила, каюсь. Если хотите: я готована полиграф Темниковой и Фадеевв в прямом эфире, без монтажа на YouTube",– заявила Темникова.Надо отметить, что конфликт между Темниковой и МаксимомФадеевым разгорелся после заявлений самой Елены. Она как-то заявила, что упродюсера был тайный роман с другой экс-солисткой группы SEREBRO Ольгой Серябкиной.Серябкина тоже отмалчиваться не стала. Певица дала интервью,в котором откровенно рассказала об интимных отношениях с Темниковой. По словамОльги, они с Еленой жили вместе. А после расставания Серябкина, по ее словам,больше не заводила романов с девушками.Сейчас Елена Темникова, хотя и заявила о готовности пройтипроверку на полиграфе, не уверена в правильности собственных действий. "Невижу в полиграфе ничего унизительного. Легко отвечу на все вопросы. На самомделе, меня эта ситуация очень обижает, но я молчу и держу в себе. Может, пришловремя что-то менять", – заявила Темникова.Певица просит совета у фанатов. Большинство поклонниковсчитают, что певице надо продолжать "бороться за правду". Другиесчитают, что публичные выяснения отношений с Максимом Фадеевым артистку толькоунизят, пишет StarHit.