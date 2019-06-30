Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились в южнокорейской части демилитаризованной зоны и разговаривали полчаса.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились в южнокорейской части демилитаризованной зоны и разговаривали более получаса. Ожидалось, что беседа в Пханмунджоме займет не более 15 минут, но главы государств решили не обращать внимание на протокол, пишет "Интерфакс".Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе и пожали друг другу руки. Глава КНДР произнес "Рад снова Вас видеть" и пригласил Трампа на территорию своей страны. Американский президент согласился."Спасибо, что попросили меня переступить через эту линию. Я не знал, попросите ли вы меня сделать это, но полагал, что такое может случиться. И я был готов принять ваше приглашение", — заявил Трамп.Трамп стал первым в истории президентом США, ступившим на северокорейскую территорию.Ким Чен Ын назвал свои отношения с Трампом отличными. Глава КНДР надеется, что это позволит сообщить всем "неожиданные и хорошие" новости. В свою очередь, Трамп назвал свое посещение КНДР огромной честью и началом большой дружбы.Ранее произошло еще одно историческое событие — Дональд Трамп, Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин накоротке поговорили втроем.Президента США во время его корейского визита сопровождают госсекретарь США Майкл Помпео, министр финансов Стивен Мнучин, советники Иванка Трамп и Джаред Кушнер.