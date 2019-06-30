Алла Пугачева заставила переживать чувствительных украинцев.
Снимок прогуливающейся по Москве Примадонны, опубликованный в ее микроблоге,
обеспокоил поклонников из Незалежной: они решили, что народная артистка
выглядит сильно усталой.
Алла Пугачева заставила переживать чувствительных украинцев.
Снимок прогуливающейся по Москве Примадонны, опубликованный в ее микроблоге,
обеспокоил поклонников из Незалежной: они решили, что народная артистка
выглядит сильно усталой.
Алла Пугачева прогулялась по залитой дождем российской
столице в ярко-желтом плаще. Размещенную в Instagram фотографию Примадонна подписала так: "Немного
солнца в холодной воде". Это была отсылка к роману известной французской
писательницы Франсуазы Саган.
Поклонники Аллы Пугачевой фото оценили по достоинству.
Фанаты согласились, что Примадонна, в самом деле – настоящее солнце российской
эстрады. Подписчики порадовались, что артистка выглядит бодро и как всегда
прекрасно.
Наряд привел подписчиков в восторг. "Хороша! Огонь", "Красотка, Алла, так держать", "Единственная женщина, которой восхищаюсь и уважаю в своей жизни!", "Аллочка, вы обворожительны", – не скупятся на комплименты поклонники.
Однако на пользователей с Украины снимок произвел другое
впечатление. Они озаботились состоянием . "Все хорошо на
этой картинке, только зачем так неестественно открывать рот и выдавливать из
себя искусственную улыбку", " Глаза очень грустные и усталые.
Здоровья Вам", – переживают подписчики. Некоторые заметили у Примадонны
усталый взгляд, который, по мнению поклонников, не спрячешь ни за какой
улыбкой.