Алла Пугачева заставила переживать чувствительных украинцев. Снимок прогуливающейся по Москве Примадонны, опубликованный в ее микроблоге, обеспокоил поклонников из Незалежной: они решили, что народная артистка выглядит сильно усталой.

Алла Пугачева заставила переживать чувствительных украинцев.Снимок прогуливающейся по Москве Примадонны, опубликованный в ее микроблоге,обеспокоил поклонников из Незалежной: они решили, что народная артисткавыглядит сильно усталой.Алла Пугачева прогулялась по залитой дождем российскойстолице в ярко-желтом плаще. Размещенную в Instagram фотографию Примадонна подписала так: "Немногосолнца в холодной воде". Это была отсылка к роману известной французскойписательницы Франсуазы Саган.Поклонники Аллы Пугачевой фото оценили по достоинству.Фанаты согласились, что Примадонна, в самом деле – настоящее солнце российскойэстрады. Подписчики порадовались, что артистка выглядит бодро и как всегдапрекрасно.Наряд привел подписчиков в восторг. "Хороша! Огонь", "Красотка, Алла, так держать", "Единственная женщина, которой восхищаюсь и уважаю в своей жизни!", "Аллочка, вы обворожительны", – не скупятся на комплименты поклонники.Однако на пользователей с Украины снимок произвел другоевпечатление. Они озаботились состоянием . "Все хорошо наэтой картинке, только зачем так неестественно открывать рот и выдавливать изсебя искусственную улыбку", " Глаза очень грустные и усталые.Здоровья Вам", – переживают подписчики. Некоторые заметили у Примадонныусталый взгляд, который, по мнению поклонников, не спрячешь ни за какойулыбкой.