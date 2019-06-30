На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар. Загорелись рыночные павильоны, порывами ветра огонь был разнесен на большую площадь.

На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар. Загорелись рыночные павильоны, порывами ветра огонь был разнесен на большую площадь.Местные подразделения МЧС России — 58 человек и 18 единиц техники- работают на месте ЧП по повышенному номеру сложности, созданы четыре боевых участка, проложены магистральные линии к источникам водоснабжения, принимаются все меры к скорейшей ликвидации возгорания, передает ТАСС.По состоянию на 3:00 по московскому времени пожар был локализован на площади 2300 квадратных метров.