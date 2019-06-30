Предприниматель не нас на товар маркировку, за что поплатился

Предприниматель не нас на товар маркировку, за что поплатилсяВладимирские таможенники арестовали шубы бизнесмена из Мурома стоимостью 800 тысяч рублей.Предприниматель допустил нарушение - его товаре отсутствовала маркировка. Бизнесмен лично товар в Россию не ввозил, а закупал его на внутреннем рынке и думал, что в таком случае она не нужна. Но по закону даже при таких условиях маркировки всё равно необходимо проставлять.Во время одного из плановых рейдов таможня арестовала у бизнесмена 34 шубы, так как на изделиях из натурального меха отсутствовала маркировка с чипами. За это бизнесмену грозит полная конфискация товара и штраф.