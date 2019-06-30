Предприниматель не нас на товар маркировку, за что поплатился
Предприниматель не нас на товар маркировку, за что поплатился
Владимирские таможенники арестовали шубы бизнесмена из Мурома стоимостью 800 тысяч рублей.
Предприниматель допустил нарушение - его товаре отсутствовала маркировка. Бизнесмен лично товар в Россию не ввозил, а закупал его на внутреннем рынке и думал, что в таком случае она не нужна. Но по закону даже при таких условиях маркировки всё равно необходимо проставлять.
Во время одного из плановых рейдов таможня арестовала у бизнесмена 34 шубы, так как на изделиях из натурального меха отсутствовала маркировка с чипами. За это бизнесмену грозит полная конфискация товара и штраф.