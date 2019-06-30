В понедельник, 1 июля, в Москве стартует II Международный форум Развитие парламентаризма. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты отметил важность парламентской дипломатии и диалога между законодателями разных стран.

В понедельник, 1 июля, в Москве стартует II Международный форум "Развитие парламентаризма". С приветственным словом к участникам мероприятия обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты отметил важность парламентской дипломатии и диалога между законодателями разных стран.В 2019 году количество участников форума значительно выросло, отметил Володин. В прошлом году на "Развитии парламентаризма" было 19 спикеров, своих представителей направили 96 стран, в этом – 41 спикер, более 800 парламентариев и экспертов из 132 двух государств, отметил законодатель."Это говорит о том, что интерес к форуму растет, так как на этой площадке у каждого есть право высказать свою позицию и быть услышанным", – подчеркнул Володин.Спикер Госдумы выразил уверенность, что диалог между парламентариями в рамках форума поможет найти решения самых важных региональных проблем на благо граждан разных стран.Также Володин поздравил иностранных гостей с Международным днем парламентаризма. "Этот молодой праздник отмечается с 2018 года, но он подчеркивает важность роли национальных парламентов в мировом пространстве", – отметил спикер Госдумы.Напомним, II Международный форум "Развитие парламентаризма" пройдет с 1 по 3 июля в Москве. Участники мероприятия со всех уголков планеты прибывают в российскую столицу 29-30 июня.В Москве для иностранных парламентариев организовали увлекательную культурную программу. Законодатели посетили Московский Кремль, побывали в Большом Кремлевском дворце и насладились оперой "Бал-маскарад" в Большом театре.