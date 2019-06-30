Пиар-директор Юлии Началовой знакомила певицу Алсу с влиятельными
людьми. Анна Исаева рассказала об этом в
Instagram, сопроводив пост архивными фотографиями.
Пиар-директор Юлии Началовой знакомила певицу Алсу с влиятельными
людьми. Анна Исаева рассказала об этом в
Instagram, сопроводив пост архивными фотографиями.
В начале двухтысячных годов пиар-директор Юлии Началовой
представила Алсу людям из окружения президента. Работавшая в то время
пресс-секретарем у Олега Газманова Исаева участвовала в организации акций по
борьбе с наркотиками.
Одну из акций под названием "Даже и не пробуй"
проводили в Калининграде. На архивном снимке, размещенном в микроблоге
пиар-директора Началовой, Исаева, Газманов и Алсу сфотографированы вместе с
людьми из окружения президента России.
"Я рулила с мэрами, пэрами, я никого не боялась... Я
готовилась к акции за три недели, ходила на совещания, в полицию, к силовикам,
на ТВ, радио, организовывала круглые столы и много другого. Московские врачи,
светила, работали на этих акциях в прямых эфирах", – пишет пиар-директор .
Рассказала пиар-директор и о том, как некие
влиятельные чиновники пытались очернить ее, свести на нет ее работу. Однако
Олег Газманов отвел Исаеву к представлявшим президента людям и она смогла
разъяснить ситуацию. По словам пресс-секретаря, заговор против нее был
разрушен, пишет Teleprogramma.pro.