Пиар-директор Юлии Началовой знакомила певицу Алсу с влиятельными людьми. Анна Исаева рассказала об этом в Instagram, сопроводив пост архивными фотографиями.

Пиар-директор Юлии Началовой знакомила певицу Алсу с влиятельнымилюдьми. Анна Исаева рассказала об этом вInstagram, сопроводив пост архивными фотографиями.В начале двухтысячных годов пиар-директор Юлии Началовойпредставила Алсу людям из окружения президента. Работавшая в то времяпресс-секретарем у Олега Газманова Исаева участвовала в организации акций поборьбе с наркотиками.Одну из акций под названием "Даже и не пробуй"проводили в Калининграде. На архивном снимке, размещенном в микроблогепиар-директора Началовой, Исаева, Газманов и Алсу сфотографированы вместе слюдьми из окружения президента России."Я рулила с мэрами, пэрами, я никого не боялась... Яготовилась к акции за три недели, ходила на совещания, в полицию, к силовикам,на ТВ, радио, организовывала круглые столы и много другого. Московские врачи,светила, работали на этих акциях в прямых эфирах", – пишет пиар-директор .Рассказала пиар-директор и о том, как некиевлиятельные чиновники пытались очернить ее, свести на нет ее работу. ОднакоОлег Газманов отвел Исаеву к представлявшим президента людям и она смогларазъяснить ситуацию. По словам пресс-секретаря, заговор против нее былразрушен, пишет Teleprogramma.pro.