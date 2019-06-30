Дмитрий Губерниев недавно дал интервью, в котором далеко зашел в своих откровениях на тему личной жизни. К огромному удивлению, он даже назвал имя своей девушки.

Дмитрий Губерниев недавно дал интервью, в котором далеко зашел в своих откровениях на тему личной жизни. К огромному удивлению, он даже назвал имя своей девушки.На днях известный комментатор поделился самы сокровенным на Ежегодной всероссийской премии "Выпускник-2019". Разговорить его удалось "Miss Fashion TV Russia", а также автору и ведущей собственного Youtube-канала Stars News TV – Яне Захаровой.В ходе беседы тетелзвезда призналась, что его первую любовь звали Лена Лукьянова. Также он добавил, что пару лет назад он случайно встретил ее с мамой.По его словам, в своем время девушка отшила его в самый важный момент. На выпускном вечере он планировал вывести отношения на новый уровень, но возлюбленная заявила, что ей спортсмены не нравятся.