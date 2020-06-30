В самолете сидят четверо: Далай-Лама, хиппи, Билл Гейтс, ну, и пилот. Вдруг - грохот, скрежет, искры летят... Выбегает пилот и говорит:
- Господа, мы падаем! в наличии только три парашюта и один из них - мой.
С этими словами он хватает рюкзак с парашютом и выпрыгивает.... Встает Билл Гейтс и говорит:
- Господа! Я самый хитрый человек в мире, миру нужны сейчас такие люди как я!
И с этими словами он хватает рюкзак и выпрыгивает... Хиппи и Далай-Лама смотрят друг на друга после чего хиппи, похлопывая его по плечу говорит:
- Да спокойно, братан! Самый хитрый в мире человек только что с моим рюкзаком вниз сиганул.....
еще анекдот!