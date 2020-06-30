Подсчёт голосов начнётся после завершения общероссийского голосования 1 июля

По данным на 20.00 29 июня 376 тысяч 994 жителя Владимирской области посетили голосование за поправки в Конституцию РФ.При проведении голосования, которое продлится до 1 июля, заполненные бюллетени помещаются в отдельный сейф-пакет с номером и специальной защитой. Подсчёт голосов начнётся после завершения общероссийского голосования 1 июля.Жители региона могут проголосовать не только на участках, но и не выходя из дома. Для этого нужно обратиться в свою участковую компанию до 17.00 1 июля.