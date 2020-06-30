Аварийный перекресток. На трассе м-7, в черте Владимира, около бульвара художника Иванова, произошло ДТП. По предварительной информации, 44-летний владимирец, водитель «Митсубиси»,

Аварийный перекресток. На трассе м-7, в черте Владимира, около бульвара художника Иванова, произошло ДТП. По предварительной информации, 44-летний владимирец, водитель «Митсубиси», двигаясь в сторону Нижнего Новгорода , при повороте налево не пропустил «КИА» под управлением 30-летнего водителя. В полиции отмечают, что оба автомобиля двигались на зеленый сигнал светофора, однако водитель «Митсубиси» не предоставил преимущества в