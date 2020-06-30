Глава Республики Крым прокомментировал открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту. На своей официальной странице в Facebook Аксенов назвал это событие эпохальным.

Глава Республики Крым прокомментировал открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту. На своей официальной странице в Facebook Аксенов назвал это событие эпохальным."Уверен, открытие грузового железнодорожного сообщения оставит в прошлом проблемы доставки топлива и стройматериалов на территорию нашей республики", – написал Аксенов.Он выразил благодарность министру транспорта РФ Евгению Дитриху за то, что "удалось сохранить трудовой коллектив Крымской железной дороги"."Естественно, не стоит останавливаться на достигнутом. Уже сейчас есть планы открытия станции "Керчь-Южная", которая может стать станцией пригородного и дальнего сообщения к 1 сентября", – рассказал Аксенов.В эфире канала "Россия 24" глава республики отметил, что грузовые поезда сделают перевозки не только дешевле, но и удобнее, поскольку "поездом можно перевезти гораздо больше тяжелых грузов, чем на автомобильной фуре".Аксенов добавил, что в республике продолжается работа над другими проектами. В частности, речь идет о транспортном сообщении между аэропортом Симферополя и Севастополем."При поддержке Минтранса РФ будет проведен расчет технико-экономического обоснования. Считаем, что этот проект возможно быстро реализовать", – отметил Аксенов.Ранее 30 июня по Крымскому мосту прошли первые грузовые поезда. Поезд со стороны Крымского полуострова повез продукцию местных предприятий, в том числе соду и известняк. Со стороны Кубани в Крым отправили бензин, удобрения, зерно, цемент и железнодорожные рельсы.28 июня Аксенов в интервью заявил, что не будет обращаться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды на полуостров.