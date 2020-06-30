Преступная группа, производившая и распространявшая наркотики в нескольких районах края, задержана амурскими полицейскими. Следственным органам пока известно минимум о пяти эпизодах. Подозреваемых заключили под стражу. Наказание, которое им грозит, — до 15 лет лишения свободы.

Амурскими полицейскими задержана банда наркоторговцев в составе трех человек. "Работала" преступная группа в нескольких районах края. Один человек собирал коноплю и занимался производством гашишного масла в Серышевском районе. Двое подельников распространяли товар в Благовещенске.Как передает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", следственным органам пока известно минимум о пяти эпизодах. Подозреваемых заключили под стражу. Наказание, которое им грозит, — до 15 лет лишения свободы. В результате проведенных следственных действий определены и покупатели, их тоже ждут тюремные сроки.Как уточнила начальник пресс-службы УМВД Амурской области Инна Карташова, следствию удалось восстановить схему, по которой действовала банда, выяснены способы транспортировки и сбыта наркотиков. У задержанных изъяли запрещенные средства, средства связи и другие вещественные доказательства.Тем временем, в региональном УМВД подведены итоги первого этапа операции "Мак". На сегодняшний день в Приамурье уже возбуждено около 60 уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств. Задержаны более полусотни человек. У подозреваемых изъяли более 5,5 килограммов марихуаны и гашиша. Сотрудники правоохранительных органов уничтожили посевы и очаги дикорастущей конопли площадью около 12 квадратных километров.