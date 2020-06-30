Владимир Путин вновь обратится к жителям страны. Президент России появится в эфире телеканалов во вторник, 30 июня.

Владимир Путин вновь обратится к жителям страны. Президент России появится в эфире телеканалов во вторник, 30 июня.Во время беседы с журналистами пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал: "Давайте так, я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу – да, действительно, сегодня президент обратится с телеобращением к россиянам". Он также добавил, что российский лидер выступит около 14:00.Материал дополняется.