Драмтеатр сгорел из-за нарушений в ходе ремонтных работ. Такие предварительные итоги причин возгорания в театре озвучили в региональном МЧС. Там отметили, что последние несколько месяцев

Драмтеатр сгорел из-за нарушений в ходе ремонтных работ. Такие предварительные итоги причин возгорания в театре озвучили в региональном МЧС. Там отметили, что последние несколько месяцев владимирская сцена была закрыта для посещения. И там проводились работы по замене электрооборудования сторонней организацией. В ходе этих работ были допущены нарушения, из-за которых, скорее всего, и произошло возгорание. Руслан