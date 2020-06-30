Немецкий автотурист, путешествующий по России, остановился во Владимире, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Штефан Земкен также является организатором акции в честь 75-летнего юбилея Великой Победы. Он намерен объехать 20 городов, где тоже посетит памятные мемориалы.

Немецкий турист, совершающий путешествие по России, остановился во Владимире, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Штефан Земкен также является организатором акции в честь 75-летнего юбилея Великой Победы. Он намерен объехать 20 городов, где тоже посетит памятные мемориалы. Цветы во Владимире от жителей Эрлангена — города-побратима.Штефан начал тур 18 июня с Нижнего Тагила, закончить планирует в Перми, сообщает ГТРК "Владимир", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1".Штефан Земкен поделился: "Я 17 лет живу в России. И для меня очень важны большие даты, проводить какие-либо акции. В этом году я запланировал целый тур, сегодня я во Владимире, чтобы возложить венок к Вечному огню. Эту акцию поддерживает 80 частных лиц и 6 городов-партнеров России, кто просил от их имени возложить венки".Во время войны под Витебском погиб дед Штефана. А его внук понимает и осознает, какое горе причинили фашисты. В дни памяти жертв войны в немецких городах, где сохранились могилы советских солдат, возложили венки и цветы. В нашем областном центре Штефан провел встречу с руководителем владимирского отделения ветеранов. Вячеслав Гадалов рассказал, как прошло его детство в годы войны."На моих глазах разбился немецкий самолет, который летел на Нижний Новгород. Мы купаемся в озере, и в 500 метрах от нас он падает. Когда я увидел молодого солдата, летчика немецкого, на дереве, мне было страшно. Вот этим монументом мы говорим: Приходите к нам, но без оружия", рассказал Вячеслав Гадалов.