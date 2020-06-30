Пилоты Федерального управления гражданской авиации США начали испытательные полеты на лайнере Boeing 737 MAX для сертификации, необходимой для коммерческой эксплуатации.

Пилоты Федерального управления гражданской авиации США начали испытательные полеты на лайнере Boeing 737 MAX для сертификации, необходимой для коммерческой эксплуатации.В прошлом году из-за неисправности в программе этого нового лайнера в двух авиакатастрофах погибли сотни людей. Выяснилось, что сертификация проводилась с нарушениями и упрощенно. Самолеты этой модели были отстранены от полетов во всем мире, а корпорация Boeing столкнулась с финансовыми и репутационными потерями, самыми большими в ее истории. Авиакомпании, ранее заказавшие этот новый и вроде бы суперсовременный лайнер, начали от него отказываться.Первый полет Boeing 737 MAX, от которого начали массово отказываться с марта 2019 года, запланирован по маршруту "Сиэтл – Мозес-Лейк" в США. В этот же день стало известно о новом иске к корпорации.Норвежская авиакомпания Norwegian Air отменила заказ на покупку 92 самолетов Boeing 737 MAX и пяти Boeing 787 Dreamliner. В иске норвежцы требуют от корпорации Boeing и денежную компенсацию за вынужденную приостановку эксплуатации авиалайнеров 737 MAX и неисправности в двигателе другогого лайнера - Boeing 787, сообщило агентство Reuters.В конце 2019 года производство фатального лайнера приостановилось, а спустя несколько месяцев возобновилось.Но в мае 2020 года отказ авиакомпаний от заказов самолетов Boeing продолжился и включал 14 самолетов 737 MAX.Несмотря на возобновление сборки лайнеров 737 MAX, корпорация Boeing объявила о массовых увольнениях — около 12 тысяч сотрудников компании.