Сильный ветер повалил множество деревьев в Санкт-Петербурге, одно из них упало на двигавшийся автомобиль. Травмы получили четыре человека, их доставили в больницу.

Сильный ветер повалил множество деревьев в Санкт-Петербурге, одно из них упало на двигавшийся автомобиль. Травмы получили четыре человека, их доставили в больницу.Инцидент произошел у дома 16 по Институтскому проспекту. Высокий клен не выстоял под порывом ветра и рухнул прямо на крышу проезжавшей мимо "Лады-Веста". Легковушка потеряла управление, съехала на тротуар и врезалась в забор.Прибывшие на место медики доставили четверых пострадавших в больницу.По данным МЧС, всего в городе в результате разгула стихии — с утра в Петербурге льет дождь, а порывы ветра достигают 17 метров в секунду — оказались повреждены пять машин.