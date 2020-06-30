В январе-мае страховая компания «Согласие» застраховала 339 тыс. животных, что на 29% больше, чем годом ранее

В январе-мае страховая компания «Согласие» застраховала 339 тыс. животных, что на 29% больше, чем годом ранее. Наиболее активно по сравнению с тем же периодом 2019 года развивалось страхование поголовья крупного рогатого скота (в 4,6 раза), лошадей (в 6 раз) и птицы (в 1,6 раза).Поголовье крупного рогатого скота, застрахованного в «Согласии», насчитывает 60,6 тыс. животных, птицы – 187,5 тыс., свиней – 87,4 тыс. Численность овец, мелкого рогатого скота и буйволов – 4 тыс., 1,3 тыс. и 792 соответственно, лошадей – 94.Страхование птицы и крупного рогатого скота пришлось, главным образом, на Московскую, Самарскую, Иркутскую, Воронежскую, Новгородскую и Волгоградскую области, свиней – на Белгородскую область и Краснодарский край. Наибольшее число животных (свыше 80%) застраховано в Московской, Белгородской и Самарской областях.«Ограничительные меры в апреле-мае не снизили активность сельхозтоваропроизводителей и не отразились на темпах страхования. При этом, страхование животных развивалось более быстрыми темпами по сравнению со страхованием рисков в других видах сельхозбизнеса. В предыдущие два месяца специалисты «Согласия» взаимодействовали со страхователями онлайн. Наша компания максимально оперативно обеспечивала страховой защитой всех клиентов, дистанционно заключая договоры страхования, а также сократила объем документов, необходимых для заключения договора», – комментирует Алексей Волченков, директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования страховой компании «Согласие».